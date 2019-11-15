2019-11-15T09:28:01+03:00
Происшествия

В Воронеже элитная иномарка не уступила дорогу мопеду и устроила ДТП

В аварии пострадал 68-летний пассажир двухколесного транспорта
Юлия ДИДЕНКО
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В Калачеевском районе иномарка столкнулась с мопедом. Авария случилась накануне, 14 ноября, около четырех часов дня на пересечении улиц Кобзаря и Пугачева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, водитель «Инфинити» на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении мопеду «Орион», которым управлял 66-летний местный житель. Из-за этого произошла авария. В результате пострадал 68-летний пассажир мопеда. Его с травмами госпитализировали.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 129 ДТП, из них в областном центре – 97, на федеральных трассах – 4, в районах области – 28. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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