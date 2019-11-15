На выходных воронежцев ждет похолодание

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-15T09:04:22+03:00

Температура будет продолжать снижаться и на рабочей неделе. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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В Воронеже аномально теплая ноябрьская погода скоро перестанет радовать местных жителей. Уже в эти выходные столбик термометра опустится до -1. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Так, в пятницу, 15 ноября, днем будет +6 градусов, небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 4 м/c.

Уже в ночь на субботу, 16 ноября, станет прохладней. Столбик термометра опустится до 0 градусов.

Днем температура потеряет еще один градус. Синоптики прогнозируют +5 градусов и небольшую облачность без осадков. Ветер южный 4 м/с.

В ночь на воскресенье, 17 ноября, в Воронеж придут заморозки. Столбик термометра опустится до -1 градуса.

Днем будет также +5 градусов, переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU