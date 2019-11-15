2019-11-15T07:56:29+03:00
Звезды

Воронежцы обсудят мифы о Петровской России

Лекцию можно послушать бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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21 ноября в Воронеже пройдет лекция «Мифы о Петровской России».

- Петр Первый - последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский - избрал Воронеж колыбелью военно-морского флота России. Однако в научном дискурсе до сих пор идут ожесточенные споры по вопросу оценки Петра I как личности и его роли в истории России. Существуют разнообразные мифы о Петровской России. В ходе лектория мы обсудим легенду о флаге, был ли флот и картошка до Петра I, а также завещание первого Императора, - сообщили организаторы.

Лекцию проведет в в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской» Артем Кобляков, начало в 18.30, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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