В Воронежской области 18 сел оказались беззащитны перед пожаром

СЕГОДНЯ 19:49 2019-11-14T19:49:08+03:00

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В Ольховатском районе с профилактикой пожаров все плохо. Это стало понятно после проверки прокуратуры, проверяющей сигнал другой казенной организации, занимающейся огнеборческой деятельностью.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в 18 населенных пунктах Ольховатского района в принципе нет противопожарного водоснабжения. А значит, если что-то загорится, то при тушении придется обходиться только теми запасами, которыми располагают спецмашины, приехавшие на ликвидацию ЧП.

По результатам проверки прокуратура района внесла представления главам администраций 7 поселений об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Почему только семи? Как известно, населенные пункты группируются «кустом». Вот эти семь сел, видимо, являются его центрами. Их главы и должны поломать головы, как сделать так, чтобы их «куст» был защищен от «красного петуха».

ИСТОЧНИК KP.RU