В Воронеже дошло до суда уголовное дело бывшего начальника отдела региональной прокуратуры

СЕГОДНЯ 18:54 2019-11-14T18:57:48+03:00

Его обвиняют в получении 500 тысяч от адвоката, замешанного в деле с «Зеленым блокнотом»

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 41-летнего бывшего начальника отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Воронежской области. Его обвиняют по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» (штраф от 2 до 4 млн рублей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет). Дело было в разработке не только регионального Следственного комитета, но и сотрудников УФСБ.

По версии следствия, не позднее января 2016 года начальник отдела прокуратуры получил от знакомой женщины-адвоката 500 тысяч рублей. За эти деньги он обещал посодействовать в том, чтобы с ее подзащитным-наркоторговцем заключили досудебное соглашение, по которому его бы перевели под домашний арест.

Надо сказать, что сама женщина-адвокат после этого была осуждена за покушение на хищение у матери того самого наркоторговца 2,5 млн. рублей. Ее приговорили к двум годам тюрьмы. С ней же был связан скандал с «зеленым блокнотом», по которому якобы расписывались гонорары влиятельных сотрудников местного суда за «благоприятные» приговоры. После шума вокруг этой истории практически полностью сменилось руководство Воронежского областного суда. А адвокат, попавшая в такой переплет, подалась в бега, сейчас она находится в международном розыске. По некоторым данным, женщина скрывается в Грузии, с которой у России сейчас не налажен контакт по выдаче разыскиваемых граждан из-за политической напряженности.

Возвращаясь к сотруднику прокуратуры, можно отметить, что во время следствия он свою вину не признал.

- Однако наши сотрудники собрали исчерпывающую доказательную базу: показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, в том числе фоноскопических, лингвистических и почерковедческих, материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело будут рассматривать в Левобережном районном суде, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

ИСТОЧНИК KP.RU