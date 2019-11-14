Индивидуальное отношение: как проходит диспансеризация в Воронежской области
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов посетил поликлинику №3 в областном центре и оценил ход реализации мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи и проведения диспансеризации населения
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Спикер регионального парламента ознакомился с работой call-центра, регистратуры, отделений поликлиники, а также пообщался с медицинским персоналом и пациентами.
ИСТОЧНИК KP.RU