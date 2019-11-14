Под Воронежем открыли большой завод, где выращивают шампиньоны

СЕГОДНЯ 18:06 2019-11-14T18:06:05+03:00

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Возле села Рогачевка Новоусманского района появится новый завод. На нем выращивают шампиньоны и производят компост (специальная среда для этого вида грибов). Сейчас обе площадки завода уже запустили. Планируется, что на предприятии будут делать в год 36 тысяч тонн компоста и выращивать 12 тысяч тонн шампиньонов.

- Мы надеемся, что потребность Воронежской области это производство удовлетворит в полной мере, - заявил посетивший завод губернатор Александр Гусев. – Кроме того, на предприятии создадут 250 рабочих мест с неплохой зарплатой, что очень важно для Новоусманского района. Сейчас там трудится 115 человек.

А вот на вопрос о том, не упадут ли цены на шампиньоны, глава области сказал, что на это надеяться не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU