Артем Дзюба ответил на письмо воронежского мальчика с синдромом Дауна

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-14T17:46:06+03:00

Артем Дзюба поблагодарил за поддержку всех, в том числе и воронежца, написавшего ему письмо. Фото: Инстаграм.

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В среду, 13 ноября в Москве состоялся необычный турнир по мини-футболу. В нем участвовали дети с синдромом Дауна из десяти городов Россию. Одним из участников соревнований стал воронежец Денис Щигаев.

Ребята не только поиграли в футбол, но и написали письма любимым российским игрокам. Денису, как и многим россиянам сейчас, больше всех нравится Артем Дзюба. В своем письме он рассказал, что ему больше всего запомнился гол Артема в ворота Кипра, а еще пожелал ему стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Денис написал любимому футболисту трогательное письмо.Фото: Инстаграм.

Дзюба ответил на теплые слова видео, выложенным в Инстаграме.

- Ребята, огромное спасибо вам за такое количество писем, - сказал Артем. – Нам очень приятно. Болейте за сборную России, смотрите футбол. Нам очень дорого ваше внимание.

Напомним, в субботу, 16 ноября, в Санкт-Петербурге сборная России сразится с бельгийцами, занимающими сейчас первое место в рейтинге национальных футбольных команд. Это будет матч, в котором нашей сборной нужно победить 2:0 или крупнее. В этом случае россияне займут в своей группе первое место и получат определенные преференции при жеребьевке финального турнира Евро-2020. Наша сборная, как и бельгийская, уже забронировали себе путевки на чемпионат Европы. Матч начнется в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU