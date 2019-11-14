Глава села под Воронежем продал дочке 21 сотку земли в Рамонском районе за 4 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-14T16:56:38+03:00

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Сотрудники прокуратуры Рамонского района проверили сделку главы села Ступино со своей дочерью.

По данным надзорного ведомства, в 2007 году глава села задним числом сфабриковал и подписал выписку из несуществующего постановления администрации Ступино «О предоставлении в собственность земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства», датировав ее 2005 годом. В этой липовой бумажке значилось, что его дочери выделили участок площадью 21 сотка. Расположен он, понятное дело, в селе Ступино. Этот населенный пункт, кто не знает, расположен на берегах спокойной и относительно чистой реки Воронеж и возле не сильно загаженного отдыхающими леса.

Так вот, на этот участок теперь уж бывший глава села с дочкой по-родственному оформили договор купли-продажи, по которому та самая 21 сотка уходила за 4 тысячи рублей. В то время как только кадастровая стоимость такой площади земли равнялась 340 тысячам рублей. В итоге дочь экс-руководителя сельской администрации благополучно оформила собственность на этот лакомый кусочек.

- По решению суда участок был возвращен в собственность Рамонского района, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU