В Воронеже безопасность на День города обеспечивали липовые охранники

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-14T16:11:03+03:00

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Сотрудники прокуратуры Воронежа вместе с работниками регионального УФСБ раскрыли аферу с организацией охраны во время Дня города 21 сентября. Они выяснили, что в августе в ООО «Охранное предприятие «Браслет К» заявились для участия в соответствующем электронном аукционе. В документах указали, что в этом частном охранном предприятии есть 113 сотрудников и нужное оборудование.

19 сентября между МБУК «Централизованная клубная система» городского округа город Воронеж (обычный заказчик городских праздничных мероприятий – ред.) и ООО «ОП «Браслет К» был заключен контракт на оказание услуги охраны на День города на сумму более 700 тысяч рублей. Вроде все хорошо, но вся загвоздка была в том, что на улице вывели по факту всего лишь 86 охранников. При этом многие носили это гордое звание чисто формально. У 67 из них не было удостоверения частного охранника, 75 не имели личных карточек охранника. Однако деньги, которые фирмачи хотели на этом выгадать, в итоге до них не дошли, так как махинацию разоблачили.

- Материалы проверки направили в следственные органы, - сообщили в региональной прокуратуре. - На их основании возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба».

ИСТОЧНИК KP.RU