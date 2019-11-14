В Воронеже будут судить второго автомошенника, который с братом обманул 75 человек на 11 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-14T15:43:19+03:00

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Воронежские следователи передают в суд дело пойманного в Польше по каналам Интерпола 42-летнего автомошенника, который со своим 40-летним братом за два года обманул 75 россиян.

В период с 2011 по 2013 годы братья заключали договоры с жителями страны об оказании посреднических услуг по покупке транспортных средств и объектов недвижимости с условием обязательного внесения предоплаты в размере от 5 до 20 % стоимости приобретаемого имущества. Полученные от людей деньги они перевели на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, после чего скрылись. Обманули они так покупателей в обшей сложности на 11 миллионов рублей.

Воронежские оперативники сначала задержали младшего брата, ему присудили 4 года лишения свободы. Его сообщник скрывался за границей, но по каналам Интерпола нашли и задержали в Польше, а в мае 2019 года доставили в Россию. Теперь и его ждет суд, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU