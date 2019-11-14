Прокуратура: строящийся дом, где случился взрыв, хотели сдавать еще в 2018 году
Инцидент на улице Строительной в Бутурлиновке, где в возводимой многоэтажке случился взрыв, прокомментировали в прокуратуре Воронежской области.
В надзорном ведомстве сообщили, что эту стройку проверяли в октябре 2019 года. И с удивлением обнаружили, что 27 декабря 2018 года администрация Бутурлиновского района выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, хотя даже к концу сентября 2019-го работы на объекте были еще не закончены. По результатам проверки внесли представления об устранении нарушений закона главе администрации Бутурлиновского муниципального района и застройщику - ООО «РегионПроект».
Страшно представить, что бы случилось, если бы дом успели заселить. Напомним, при взрыве осколками была повреждена только стоявшая рядом со стройкой иномарка, никто не погиб и не получил ранений.
ИСТОЧНИК KP.RU