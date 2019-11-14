Прокуратура: строящийся дом, где случился взрыв, хотели сдавать еще в 2018 году

СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-14T15:50:40+03:00

При взрыве была сильно повреждена легковушка, стоявшая рядом. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Хотя работы там были далеки от завершения

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Инцидент на улице Строительной в Бутурлиновке, где в возводимой многоэтажке случился взрыв, прокомментировали в прокуратуре Воронежской области.

В надзорном ведомстве сообщили, что эту стройку проверяли в октябре 2019 года. И с удивлением обнаружили, что 27 декабря 2018 года администрация Бутурлиновского района выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, хотя даже к концу сентября 2019-го работы на объекте были еще не закончены. По результатам проверки внесли представления об устранении нарушений закона главе администрации Бутурлиновского муниципального района и застройщику - ООО «РегионПроект».

Страшно представить, что бы случилось, если бы дом успели заселить. Напомним, при взрыве осколками была повреждена только стоявшая рядом со стройкой иномарка, никто не погиб и не получил ранений.

ИСТОЧНИК KP.RU