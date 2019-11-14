2019-11-14T15:10:20+03:00
Происшествия

В Воронежской области на стройке многоэтажки случился взрыв

Во время ЧП в Бутурлиновке, к счастью, никто не погиб
Юрий КОЗЛОВ
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Вечером в среду, 13 ноября, жители улицы Студенческой районного центра Бутурлиновки услышали звук, похожий на взрыв. Оказалось, что, действительно, на местной стройке, где возводили многоэтажку, случился так называемый хлопок газовоздушной смеси.

- Разлетевшиеся осколки сильно повредили припаркованную рядом машину, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Наши сотрудники приехали на вызов, но, по сути, их помощь не потребовалась. Возгорания не было. К счастью, во время ЧП никто не погиб и не получил ранений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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