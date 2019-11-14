В Воронежской области водитель дважды за неделю попался пьяным за рулем
Ранее он был четыре раза судим – все за то же
Водитель все-таки добился тюрьмы за постоянную пьяную езду.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Петропавловском районе суд вынес решение по делу 30-летнего пьяного водителя-рецидивиста.
Такое впечатление, что трезвым мужчина в принципе за руль садиться не желал. Только за одну неделю он попался гаишникам изрядно принявшим на грудь два раза. А до этого горе-водитель четырежды был судим за пьяную езду.
- В итоге любителя выпить за рулем приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Три года он не будет иметь права водить машину. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Петропавловского района.
ИСТОЧНИК KP.RU