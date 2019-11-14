2019-11-14T14:52:58+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель дважды за неделю попался пьяным за рулем

Ранее он был четыре раза судим – все за то же
Юрий КОЗЛОВ
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Водитель все-таки добился тюрьмы за постоянную пьяную езду.Водитель все-таки добился тюрьмы за постоянную пьяную езду.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Петропавловском районе суд вынес решение по делу 30-летнего пьяного водителя-рецидивиста.

Такое впечатление, что трезвым мужчина в принципе за руль садиться не желал. Только за одну неделю он попался гаишникам изрядно принявшим на грудь два раза. А до этого горе-водитель четырежды был судим за пьяную езду.

- В итоге любителя выпить за рулем приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Три года он не будет иметь права водить машину. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Петропавловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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