2019-11-14T14:28:46+03:00
Звезды

Звездный визажист Елена Крыгина поделится с воронежскими модницами лайфхаками

Также о своем опыте работы в рекламе косметики расскажет Настя Задорожная
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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16 ноября в Воронеже пройдет форум «Звездный STARTUP». В программе запланированы мастер-классы приглашенных экспертов. В частности, бизнес-тренер Андрей Рубан расскажет, как создать свой стартап и какие качества нужно развивать лидеру. Топ-визажист и популярный YouTube-блогер Елена Крыгина, которая сотрудничает с российскими звездами, поделится последними трендами и бьюти-лайфхаками. А актриса и певица Настя Задорожная расскажет об опыте бизнес-партнерства с косметическим гигантом.

Форум стартует в Event-Hallв 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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