2019-11-14T13:56:37+03:00
Звезды

Воронежский хор споет с ансамблем из Донбасса

Концерт пройдет в начале декабря
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежский хор.Воронежский хор.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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9 декабря в Ворнеже пройдет "Концерт Дружбы". С совместной программой выступят

Воронежский русский народный хор имени Массалитинова и ансамбль песни и пляски «Донбасс». За свою историю коллектив побывал с концертами в Бельгии, Франции, Греции, Испании, Италии, Канаде и других странах.

Концертная программа, подготовленная для воронежцев, будет наполнена яркими колоритными танцами и трогательными песнями, составляющими основу искусства народного творчества.

Концерт пройдет в театре оперы и балета в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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