Воронежский хор споет с ансамблем из Донбасса
Концерт пройдет в начале декабря
Воронежский хор.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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9 декабря в Ворнеже пройдет "Концерт Дружбы". С совместной программой выступят
Воронежский русский народный хор имени Массалитинова и ансамбль песни и пляски «Донбасс». За свою историю коллектив побывал с концертами в Бельгии, Франции, Греции, Испании, Италии, Канаде и других странах.
Концертная программа, подготовленная для воронежцев, будет наполнена яркими колоритными танцами и трогательными песнями, составляющими основу искусства народного творчества.
Концерт пройдет в театре оперы и балета в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU