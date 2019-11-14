В Воронеже на видео попал зажигательный танец парня в платье посреди дороги

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-14T13:46:06+03:00

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Кто сказал, что Воронеж – город нетерпимый к различного рода сексуальным меньшинствам? Ничего подобного. Это подтверждает видео, размещенное в паблике «Настоящий Воронеж».

В объектив камеры попал молодой человек в платье и в туфлях на больших каблуках. Сначала он просто стоял посреди дороги, а потом исполнил несколько зажигательных танцевальных движений, едва не задевая проезжающие машины. Что примечательно, никто его не бил. Только еще парочка молодых людей (видимо, приятели) вдоволь посмеялись над его телодвижениями.

Ну а если посерьезнее, вряд ли этот парень – транссексуал. Скорее всего, просто не повезло в споре на желания. Если так, то наказание за проигрыш получилось довольно жестким.

Парень в платье на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU