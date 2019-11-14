В Воронежской области к 2021 году первичной медпомощью охватят все населенные пункты с числом жителей от ста человек

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-14T13:14:45+03:00

Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи в регионе будет на постоянном контроле регионального парламента, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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Новая модель такой помощи будет осуществляться на базе 77 подразделений в городе Воронеже и 128 – в районах области.

Обсуждение процесса создания системы состоялось в ходе выездного заседание Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья прошло на территории Новоусманского муниципального района.

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ИСТОЧНИК KP.RU