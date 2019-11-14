2019-11-14T13:25:35+03:00
Общество

Иск уволенной воронежской чиновницы к областному правительству не удовлетворили

Бывший заместитель руководителя департамента труда и занятости Елены Масловой хотела восстановиться на работе и получить моральную компенсацию
Юрий КОЗЛОВ
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Елена Маслова пока добилась только одной маленькой цели своего иска.Елена Маслова пока добилась только одной маленькой цели своего иска.Фото: jour.vsu.ru
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В Ленинском районном суде Воронежа иск бывшего заместителя руководителя департамента труда и занятости областного правительства Елены Масловой удовлетворили лишь частично. Это дело могло стать прецедентом, так как является, пожалуй, первым громким случаем, когда уволенный чиновник оспаривает подобное решение. Иск рассматривали в среду, 13 ноября.

Первоначально разговоры шли о подозрительных контактах Елены Масловой с предпринимателем, замешанным в деле о незаконной миграции. Чиновница не отрицала знакомства с этим человеком и даже то, что она давала ему консультации. Однако категорически отвергала версию, что брала за это деньги. В итоге подтверждений корыстной заинтересованности Масловой так и не нашли.

Однако непосредственным поводом для увольнения, о котором сообщили 12 августа, стали неверно задекларированные доходы Масловой. Дело в том, что на карту чиновницы поступили деньги, за которые она потом, по версии облправительства, должным образом не отчиталась. Маслова доказала в суде, что ей таким образом возвращали долг родственницы.

Напомним, в отношении экс-чиновницы также возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Им сейчас занимается Следственный комитет. Однако из сведений, всплывших на процессе, неясно, что теперь вменяют в вину Елене Масловой. К слову, после скандала чиновница не пряталась, а, наоборот, была открыта для комментариев: в частности, приглашала журналистов домой, чтобы показать, как небогато она живет.

Ленинский районный суд не восстановил Маслову в должности и не принял решение о выплате ей моральной компенсации. С другой стороны, он признал недостоверными сведения из доклада о ее доходах и расходах за 2016 - 2018 годы, которые и стали причиной ее увольнения. Что-то здесь с логикой не так. Возможно, нашли повод придраться к каким-то чисто формальным нарушениям экс-чиновницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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