2019-11-14T13:01:24+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области зарезал брата в пьяном угаре

Сначала родственники выпивали, а потом поругались
Ярослав ИВАНОВ
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12 ноября в селе Октябрьское Поворинского района Воронежской области брат убил брата. Младший пришел в гости к старшему, мужчины выпивали, а потом поругались. В итоге 51-летний хозяин дома схватил нож и несколько раз пырнул 39-летнего родственника. Удар в шею оказался смертельным, определили эксперты.

Задержанный во всем признался. За убийство ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы, сообщил руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Дмитрий Колякин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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