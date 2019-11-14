Жительница Воронежской области систематически била своего 2-летнего сына

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-14T12:35:05+03:00

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Воронежские следователи возбудили уголовное дело против 32-летней жительницы Калачеевского района по статье «истязание».

Мамаша с 7 августа по 12 сентября систематически избивала больного двухлетнего сына. Малыш капризничал и плакал, а в ответ вместо заботы получал пинки родительницы.

- Мать наносила ребенку многочисленные удары руками в область головы и туловища, причиняя тем самым физическую боль. Пострадавший мальчик в настоящее время находится в социальном учреждении. Женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетнего, а сейчас в полиции на нее было заведено еще одно уголовное дело, следствие обратилось к прокурору с ходатайством об изъятии его из органов полиции и передачи для дальнейшего расследования в Калачеевский межрайонный следственный отдел, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU