В воронежском Лестехе начали проверку по поводу сноса усадьбы Олениных

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-14T12:06:43+03:00

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В Воронежском лесотехническом университете начали внутреннее расследование по поводу сноса усадьбы Олениных в Староживотинном. Объект культурного наследия регионального значения расположен на территории учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ.

- В СМИ появилась информация, что инициатором сноса стали сотрудники вуза. Университет проведет внутреннее расследование на предмет причастности сотрудников вуза к сносу исторической усадьбы. Пока на данный момент известно, что сотрудникам университета и лесхоза не поручалось проведение вышеуказанных работ, - сообщили в "лестехе".

- Мы готовы взаимодействовать со всеми профильными структурами, заинтересованными в поиске ответственных лиц. Результаты внутренней проверки мы сообщим после ее завершения, - прокомментировал ситуацию директор учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ Андрей Топчеев.

Напомним, по поводу сноса исторической усадьбы могут возбудить уголовное дело, в данный момент проверку ведет прокуратура.

Главный дом усадьбы 17 века неизвестные уничтожили экскаватором. Об этом 25 октября в управление по охране объектов культурного наследия сообщили активисты.

Усадьба Олениных долгое время пребывала в плачевном состоянии. В разное время поместье принадлежало представителям рода Веневитиновых, затем Олениным и Стояновским. Наконец, в конце 19 века имение купила принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская.Тогда же здание отреставрировали. В наше время домом владел Воронежский лесотехнический институт, а затем его передали епархии. В усадьбу включена Предтеченская церковь 1798 года постройки, возведенный в 1820-х жилой дом, флигель, амбар, парк и пруд, относящиеся к концу XVIII века.

ИСТОЧНИК KP.RU