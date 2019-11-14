Под Воронежем "семерка" улетела в кювет: четверо пострадавших

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-14T11:37:28+03:00

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13 ноября около половины девятого вечера в Павловском районе произошла авария. На 21-м километре автодороги «Павловск-Калач» ВАЗ-2107 съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным полиции, 39-летний водитель не справился с управлением.

- В результате аварии пострадали водитель «семерки» и его пассажиры - 35-летняя женщина, 27- и 41-летние мужчины – их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Причины ДТП устанавливаются, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, в Воронеже на восьмиполосной дороге насмерть сбили пешехода

ИСТОЧНИК KP.RU