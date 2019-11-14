В воронежской гостинице с видом на площадь Ленина пройдут учения пожарных

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-14T11:15:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 15 ноября, в здании гостиницы "Рамада" на улице Орджоникидзе пройдут пожарно-тактические учения. Как сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области, в мероприятии будет задействована специальная техника.

- Просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с учениями, - говорят спасатели.

В МЧС добавляют, что на следующей неделе пройдет еще несколько подобных мероприятий на крупных объектах, поэтому в центре города можно будет не раз увидеть колонну машин с сиренами.

ИСТОЧНИК KP.RU