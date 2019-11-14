В воронежской гостинице с видом на площадь Ленина пройдут учения пожарных
Будет задействована специальная техника
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Завтра, 15 ноября, в здании гостиницы "Рамада" на улице Орджоникидзе пройдут пожарно-тактические учения. Как сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области, в мероприятии будет задействована специальная техника.
- Просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с учениями, - говорят спасатели.
В МЧС добавляют, что на следующей неделе пройдет еще несколько подобных мероприятий на крупных объектах, поэтому в центре города можно будет не раз увидеть колонну машин с сиренами.
ИСТОЧНИК KP.RU