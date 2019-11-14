2019-11-14T11:07:17+03:00
Общество

В школе Воронежской области дети занимались в аварийном спортзале

Санврачи закрыли его по суду на три месяца
Ярослав ИВАНОВ
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В школе №1 Лосево Павловского района судебные приставы опечатали спортзал. Такое распоряжение выдал суд после результатов проверки учреждения сотрудниками управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Санитарные врачи обнаружили, что спортзал находится в аварийном состоянии: стена имеет щели, трещины, деформации, даже обрушение кирпичей, на потолке — затеки и деформации, относительная влажность воздуха повышена, душевые в раздевалках не работают, отсутствует подводка горячего и холодного водоснабжения, канализация. Специалисты вынесли вердикт, что указанные нарушения представляют угрозу здоровью детей.

В итоге суд приостановил работу спортзала на 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений. От руководства школы потребовали устранить нарушения, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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