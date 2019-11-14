В Воронеже мостят площадки под остановочные павильоны

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-14T11:06:19+03:00

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На улице Матросова сотрудники Комбината благоустройства Ленинского района восстанавливают тротуарную плитку на площадках для ожидания общественного транспорта у остановок «База» и «Песчаный лог». Как рассказали в управе, вскоре здесь появятся новые остановочные павильоны.

Пришлось перекладывать плитку и на улицах Кольцовской и 20-летия Октября, где после ликвидации незаконно установленных павильонов, под ногами пешеходов оказалась настоящая разруха.

ИСТОЧНИК KP.RU