В Воронеже мостят площадки под остановочные павильоны
Работы идут на улице Матросова
фото управы Ленинского района
Изменить размер текста:
На улице Матросова сотрудники Комбината благоустройства Ленинского района восстанавливают тротуарную плитку на площадках для ожидания общественного транспорта у остановок «База» и «Песчаный лог». Как рассказали в управе, вскоре здесь появятся новые остановочные павильоны.
Пришлось перекладывать плитку и на улицах Кольцовской и 20-летия Октября, где после ликвидации незаконно установленных павильонов, под ногами пешеходов оказалась настоящая разруха.
ИСТОЧНИК KP.RU