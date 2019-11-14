В Воронеже скейтбордисты разбили гранитную плитку возле памятника Пушкину

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-14T10:46:28+03:00

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Во вновь отремонтированном Пушкинском сквере, который открыли после реконструкции ко Дню города, уже разбили гранитные плиты. Сколы появились от любителей активного отдыха – территорию сквера облюбовали скейтбордисты и велосипедисты. В мэрии обещают устранить повреждения.

На гранитной плитке появились сколы. фото мэрии Воронежа.

- В ближайшее время поврежденное покрытие восстановят. В гранитные плиты будут вмонтированы специальные декоративные элементы, препятствующие катанию на непредназначенных для этих целей поверхностях, - сообщили в городском управлении строительной политики, которое выступало заказчиком работ по благоустройству сквера.

Скейтбордистам предлагают кататься на специальной площадке на прилегающей территории к школе № 100. Кроме того, запланировано создание специализированной площадки в реконструируемом парке "Южный" - там работы по проектированию велись совместно с активистами спортивных движений. Еще один скейтпарк в Воронеже появится на территории будущего «Центра по гребле на байдарках и каноэ». Кстати, в управлении строительной политики прошла встреча с представителем одного из сообществ, увлекающихся скейтбордингом, - чиновники договорились о привлечении ребят к работам при проектировании на вновь начинаемых общественных территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU