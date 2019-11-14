Воронежцев предупредили о сбое в телевещании

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-14T10:24:06+03:00

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В ночь с 18 на 19 ноября в области пройдет техническая перенастройка сети телевещания. Связана она с добавлением в сетку информационных блоков региональных каналов. Из-за этого многим пользователям придется заново запустить автонастройку каналов.

Дело в том, что на некоторых приемниках могут «выпасть» каналы первого мультиплекса - «Первый», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Если возникнут какие-то проблемы, можно позвонить по телефону региональной горячей линии 267-97-89 или федеральной 8-800-220-20-02.

ИСТОЧНИК KP.RU