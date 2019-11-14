2019-11-14T10:04:44+03:00
Общество

В дома воронежцев вернулось тепло и горячая вода

Аварию ликвидировали в течение суток
Елена ФЕДЯШЕВА
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Вечером в среду, 13 ноября, аварийные бригады завершили работы на теплосети на улице Куколкина, где накануне случился порыв. Напомним, из-за аварии без отопления и горячей воды остались несколько десятков домов в центре, среди них два детских сада, диагностический центр, гостиницы, торговые центры, Облдума, концерн «Созвездие».

Сразу после ликвидации аварии тепловики возобновили подачу тепла в дома. А, поскольку трубы в системах не сливали, сделать это удалось в короткие сроки. Уже к утру четверга, 14 ноября, в домах потеплело.

В мэрии напомнили, что, если у вас возникли проблемы с отоплением, то обращаться сейчас надо, в первую очередь в УК. Вероятно, в системе после аварии возникли воздушные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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