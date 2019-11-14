2019-11-14T09:05:12+03:00
Звезды

Юных воронежских актеров отметила звезда советского кино Елена Цыплакова

Спектакль «Ювенильное море» получил награду за лучший актерский ансамбль
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Юные воронежские актеры достойно представили родной город на финале фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России, который завершился 12 ноября в Москве. Творческий коллектив «Театральная 17» (бывшая студия Хабенского), базирующийся в Воронежском концертном зале, жюри во главе с Еленой Цыплаковой («Школьный вальс», «Мы из джаза», «Адам женится на Еве») отметило наградой за лучший актерский ансамбль.

Студийцы показали в Москве спектакль «Ювенильное море», который поставил по повести Андрея Платонова худрук коллектива «Театральная 17» Александр Новиков. Драма отражает амбивалентную картину эпохи строителей коммунизма, в которой мечты о великом будущем сочетаются с безысходной реальностью. Спектакль показывали на Платоновфесте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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