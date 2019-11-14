2019-11-14T08:05:16+03:00
Звезды

Камерный покажет воронежцам «Черно-белый театр»

Открывается новая выставка в галерее
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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19 ноября в арт-галерее Камерного театра стартует выставка «Черно-белый театр». Зрителям покажут графику сценографа, главного художника Ростовского музыкального театра, лауреата Национальной театральной премии "Золотая маска" и Всемирной выставки "Пражская Квадриеннале" Степана Зограбяна. В пространстве арт-галереи предстанет монохромно-лаконичный художественный мир, где нет никаких лишних цветов, только ахроматы.

- На выставке представлены 42 авторские работы в техниках тушь, черная и белая гуашь, тушь-перо, итальянский карандаш, смешанная техника, которые объединены по сериям «Драма. Персонажи», «Опера. Персонажи», «Кумиры ХХ века», «Театр Зимы», «Классики. Фото, Ч/Б», «Корабли-фантомы» и «Ч/Б сюжеты». Образы-метафоры напрямую связаны с профессиональной деятельностью театрального художника, - сообщили в театре.

Степан Зограбян оформил около 250 спектаклей в драматических и музыкальных театрах России и за рубежом (Польша, Чехия, Латвия, Эстония, Армения).

ИСТОЧНИК KP.RU

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