2019-11-13T21:11:20+03:00
Общество

Воронежский путепровод на 9 Января продолжают расчленять

Сегодня разбирали балки, которые когда-то стояли внутри разобранного пролета
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото пресс-службы мэрии Воронежа.Фото пресс-службы мэрии Воронежа.
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В мэрии Воронежа рассказали, как продвигается реконструкция путепровода на улице 9 Января.

13 ноября на объекте шла работа по переносу оптоволоконных линий связи. Кроме того, раскапывали грунт для разборки переходной плиты. Уже завершено членение снятых балок пролета для последующего вывоза. Тем временем у старого виадука появляются детали нового: приехала очередная партия необходимых конструкций.

Ранее разрушение путепровода показали с воздуха. Запечатлели разобранный пролет.

Сегодня стало известно, что для спасения Воронежа от последствий перекрытия виадука пустят дополнительные электрички.

Фото пресс-службы мэрии Воронежа.

Фото пресс-службы мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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