В Воронеже парень незаконно хранил дома самодельный револьвер

СЕГОДНЯ 19:18 2019-11-13T19:18:01+03:00

Местный житель купил его в переходе несколько лет назад

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В Воронеже сотрудники полиции нашли в квартире у 21-летнего местного жителя револьвер, который он незаконно хранил у себя дома несколько лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 13 ноября.

Правоохранители провели обыск в квартире многоэтажки по улице Писателя Маршака у горожанина. Там они обнаружили револьвер модели «Ekol viper 2.5» калибра 5,6 мм. По заключению эксперта ЭКЦ это короткоствольное гладкоствольное огнестрельное оружие. Сделано оно самостоятельно.

В отделе полиции воронежец рассказал, что купил купил оружие несколько лет назад в подземном пешеходном переходе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Теперь парню грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU