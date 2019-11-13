Воронежцы за пять дней сдали в банки 128 тысяч монет

13 Нояб. 18:30 2019-11-13T18:30:15+03:00

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Жители Воронежской области принесли в банки более 128 тысяч монет всех номиналов на общую сумму более 440 тысяч рублей, чтобы обменять их на купюры. Акцию «Неделя монеты» проводил Банк России с 28 октября по 1 ноября.

Чаще всего местные жители приносили монеты номиналом 10 рублей, 2 рубля и 10 копеек. Таких монет в банки региона сдано по 30 тысяч штук каждого номинала. Железных рублей в банки передано более 14 тысяч штук, а пятирублевых – более 12 тысяч. Пятидесятикопеечных монет собрано более 10 тысяч.

Некоторые местные жители попросили перечислить сумму сданных монет в благотворительные фонды.

- Акция по обмену металлических денег позволила монете вернуться в оборот. Несмотря на то что чеканят монету в России в достаточном количестве, многие торговые организации испытывают в ней недостаток», — рассказади в ЦБ.

В банке также попросили жителей региона не копить мелочь, а регулярно использовать её при оплате товаров и услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU