2019-11-13T16:13:49+03:00
Авто

В Воронеже из-за ремонта Каменного моста вновь перекроют улицу Чернышевского

Сооружение в очередной раз пострадало от грузовика
Юлия ДИДЕНКО
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14 ноября на 7,5 часов перекроют движение по улице Чернышевского. Ограничения связаны с ремонтом Каменного моста. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа в среду, 13 ноября.

Ремонтировать сооружение будут с 9:00 до 16:30. Соответственно на это время и будет закрыто движение по улице Чернышевского: от улицы Софьи Перовской до улицы Орджоникидзе.

Напомним, 1 ноября примерно в 16.00 очередной водитель грузовика протаранил Каменный мост. Он зацепился углом прицепа. В итоге водитель и свою машину повредил, и мосту ущерб причинил.

Мост уже ремонтировали в сентябре. Тогда сооружение тоже разрушил грузовик. Ремонт оплатила компания, которая владеет транспортом, устроившим аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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