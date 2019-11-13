В Воронеже из-за ремонта Каменного моста вновь перекроют улицу Чернышевского
14 ноября на 7,5 часов перекроют движение по улице Чернышевского. Ограничения связаны с ремонтом Каменного моста. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа в среду, 13 ноября.
Ремонтировать сооружение будут с 9:00 до 16:30. Соответственно на это время и будет закрыто движение по улице Чернышевского: от улицы Софьи Перовской до улицы Орджоникидзе.
Напомним, 1 ноября примерно в 16.00 очередной водитель грузовика протаранил Каменный мост. Он зацепился углом прицепа. В итоге водитель и свою машину повредил, и мосту ущерб причинил.
Мост уже ремонтировали в сентябре. Тогда сооружение тоже разрушил грузовик. Ремонт оплатила компания, которая владеет транспортом, устроившим аварию.
ИСТОЧНИК KP.RU