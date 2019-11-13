В Воронеже снегоуборщик ударил "Мерседес"

13 Нояб. 16:07 2019-11-13T16:08:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Неожиданная неприятность случилась с автомобилем, припаркованным на улице 9 Января. "Мерседес Р-класс" мирно стоял у обочины, как вдруг в его левый бок ударился снегоуборщик. К счастью, водитель "Камаза" сумел затормозить и не допустил того, чтоб грузовик протащил легковушку. По данным очевидцев, никто не пострадал.

В пресс-службе городской администрации подчеркивают, что коммунальная техника была застрахована. Если водителя "Камаза" признают виновным, то ущерб хозяину "Мерседеса" возместит страховая компания.

ИСТОЧНИК KP.RU