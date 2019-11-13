Под Воронежем планируют производить автомобильные фильтры

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-13T15:34:02+03:00

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Воронежская фирма "Автоспутник" планирует стать резидентом особой экономической зоны "Центр". Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на совладельца компании Олега Спивака.

Фирма намерена наладить производство запчастей для легковых автомобилей, грузовиков и сельхозтехники. В первую очередь, речь идет о различных фильтрах. В новый завод планируют вложить от 100 до 150 миллионов рублей.

По данным источника, проект будет воплощен в жизнь вместе с фирмой "Атомтехмонтаж". Дело в том, что оборудование, необходимое этой компании, частично совпадает с потребностями производства фильтров.

ИСТОЧНИК KP.RU