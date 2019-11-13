Под Воронежем планируют производить автомобильные фильтры
Воронежская фирма "Автоспутник" планирует стать резидентом особой экономической зоны "Центр". Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на совладельца компании Олега Спивака.
Фирма намерена наладить производство запчастей для легковых автомобилей, грузовиков и сельхозтехники. В первую очередь, речь идет о различных фильтрах. В новый завод планируют вложить от 100 до 150 миллионов рублей.
По данным источника, проект будет воплощен в жизнь вместе с фирмой "Атомтехмонтаж". Дело в том, что оборудование, необходимое этой компании, частично совпадает с потребностями производства фильтров.
ИСТОЧНИК KP.RU