Воронежец не захотел отдавать деньги хакерам-иностранцам и «подарил» их русским мошенникам

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-13T15:05:52+03:00

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В Воронеже мужчина лишился 365 тысяч рублей, поверив липовым сотрудникам банка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 13 ноября.

Накануне 42-летнему жителю Советского района позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что хакеры, находящиеся, предположительно в зарубежных странах, пытаются списать деньги с его счетов. Чтобы спастись от них, горожанин должен был подтвердить свою личность и сообщить код из смс. После этого у него пропали все деньги.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в регионе зарегистрировано семь фактов мошенничеств и пять сообщений о кражах денег с банковских карт, совершенных под предлогом блокировки счетов. Общий ущерб, причиненный местным жителям действиями мошенников, составил около одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU