В Воронежской области таджика, пойманного с крупной партией героина, посадили на семь лет

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-13T14:53:09+03:00

За полкилограмма героина мужчина получил семь лет колонии строгого режима. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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В среду, 13 ноября, Борисоглебский городской суд вынес приговор гражданину Таджикистана.

В июне 2019 года этот мужчина в Москве купил у неустановленного следствием поставщика не менее полукилограмма героина. Наркотик он разделил на дозы и поместил их в 500 полимерных свертков. Планы продать эту смертоносную гадость и получить навар сорвали полицейские. Они задержали наркоторговца в Борисоглебске. Героин изъяли.

- Гражданина Таджикистана приговорили к семи годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, у защиты есть десять дней, чтобы его обжаловать, - сообщили в прокуратуре Борисоглебского района.

ИСТОЧНИК KP.RU