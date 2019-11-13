В Воронежской области таджика, пойманного с крупной партией героина, посадили на семь лет
В среду, 13 ноября, Борисоглебский городской суд вынес приговор гражданину Таджикистана.
В июне 2019 года этот мужчина в Москве купил у неустановленного следствием поставщика не менее полукилограмма героина. Наркотик он разделил на дозы и поместил их в 500 полимерных свертков. Планы продать эту смертоносную гадость и получить навар сорвали полицейские. Они задержали наркоторговца в Борисоглебске. Героин изъяли.
- Гражданина Таджикистана приговорили к семи годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, у защиты есть десять дней, чтобы его обжаловать, - сообщили в прокуратуре Борисоглебского района.
ИСТОЧНИК KP.RU