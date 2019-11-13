Коммунальную аварию, лишившую воронежцев отопления, обещают устранить к вечеру 13 ноября

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-13T15:14:56+03:00

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Руководитель городского управления ЖКХ Дмитрий Соломаха прокомментировал ход ремонта на месте порыва теплосети на улице Куколкина. Напомним, о ЧП «Комсомолка» узнала вечером во вторник,12 ноября. С утра среды для ликвидации аварии отключили отопление и горячую воду в нескольких девятках домов и ряде соцобъектов в центре Воронежа.

Утром 13 ноября на место оперативно приехали рабочие, которые выявили место порыва. В мэрии отметили, что, на время проведения ремонта, коммунальщики слили только магистраль, а внутридомовые системы теплоснабжения остаются заполненными – плюсовая температура на улице позволяет действовать таким образом. Благодаря этому, тепло в квартирах держится дольше, чем при полном сливе отопления.

- В настоящий момент продолжаются работы по устранению аварии. Участок сложный, так как помимо самой теплосети здесь проходит большое количество кабельных линий, затрудняющих доступ. Ресурсоснабжающая организация своими силами вполне справляется. В случае, если понадобится помощь, мы готовы ее оказать силами городской аварийной службы и «Воронежтеплосети», - рассказал Дмитрий Соломаха. - К 16 часам вечера мы планируем завершить работы по устранению аварии и начать заполнение центрального трубопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU