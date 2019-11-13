2019-11-13T14:14:29+03:00
Общество

Воронежское кафе закрыли из-за санитарных нарушений

Там были проблемы с хранением чистой посуды и утилизацией отходов
Виктор ПАВЛОВ
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Заведение под названием "Кафе 12" не будет работать в течение 45 суток. Решение о приостановлении работы общепита на улице Космонавта Комарова вынес суд после проверки Роспотребнадзора. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области, действие ограничения будут контролировать приставы.

Проверка показала, что в кафе присутствуют нарушения хранения посуды и пищевых отходов, проблемы с вентиляцией. Кроме того, не все сотрудники вовремя проходили необходимый медосмотр. Санврачи потребовали устранить нарушения. Теперь у хозяев заведения есть на это 45 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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