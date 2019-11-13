В Воронеже могут изменить еще два маршрута

СЕГОДНЯ 13:08 2019-11-13T13:08:53+03:00

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В Воронеже планируют незначительно изменить пути следования еще двух маршрутов. Речь идет о автобусах № 49м и № 6. Решение приняла комиссия по изменению маршрутов во вторник, 12 ноября.

Так, маршрут №49м будет следовать с Шишкова по бульвару Победы через «Линию» и ТРК «Арена», далее - по улице Владимира Невского до улицы Хользунова и через конечную «Авторынок» далее по привычному пути. Напомним, сейчас общественный транспорт поворачивает после бульвара Победы на Маршала Жукова и следует по улице Генерала Лизюкова.

А маршрут №61 будет ехать от«Работницы» по проспекту труда до улицы 9 Января. и далее по маршруту в Подклетное. Аналогично — в обратном направлении. Автобусы вообще не будут заходить в центр города. Перевозчик также обещает увеличить выпуск до 15 машин. Изменения в пути следования этого маршрута будут действовать до окончания реконструкции виадука на 9 Января.

Кроме того, еще двум маршрутам — № 16в и № 81 — добавят автобусов малого класса «Форд». На № 16в поставят пять таких автобусов в дополнение к уже имеющимся ПАЗам, а маршрут № 81 планируют полностью перевести с ПАЗов на малый класс.

Напомним, ранее мы писали об изменении пути следования маршрутов № 10а, №26а и №120.

ИСТОЧНИК KP.RU