2019-11-13T12:18:12+03:00
Общество

В Воронеже директор автофирмы за два года «развел» госказну на 18 миллионов рублей

Зато после того, как его разоблачили, начальника заставили раскошелиться на 23 млн.
Юрий КОЗЛОВ
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Махинацией директор добился того, что ушел в минус на 5 миллионов рублей.Махинацией директор добился того, что ушел в минус на 5 миллионов рублей.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Следственного комитета вывели на чистую воду директора коммерческой организации, работающей в сфере автомобильного и грузового транспорта и занимающейся перевозками. Он в 2015 и 2016 году изобрел нехитрую схему, чтобы не платить налоги. По указанию директора оформляли фиктивные договоры с подконтрольными ему организациями, по которым следовало, что с ними ведутся финансово-хозяйственные операции. В бухучете все это отражалось для того, чтобы платить поменьше налога на добавленную стоимость. В итоге эта коммерческая структура утаила от государства около 18 миллионов рублей.

- В ходе предварительного следствия руководитель добровольно возместил ущерб. С учетом пени и штрафа он составил около 23 миллионов рублей, – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев. - Ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался. Исходя из всего этого дело, возбужденное по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенные в особо крупном размере» было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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