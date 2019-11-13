В Воронеже разыскивают пенсионера с родинкой на щеке
В Воронеже начали поиски 69-летнего Анатолия Студенкина. Мужчина вышел из дома на улице Минской в неизвестном направлении во вторник, 12 ноября, около четырех часов дня, и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».
Рост пенсионера около 170 сантиметров. У мужчины среднее телосложение, седые коротко стриженные волосы. На щеке есть родинка.
В день исчезновения Анатолий Студеникин был одет в темно-коричневые брюки, темно-синюю куртку с отражающими полосками и черную вязаную шапку. На ногах были ботинки со светлой подошвой.
Волонтеры сообщают также, что мужчина нуждается в медицинской помощи и страдает провалами в памяти из-за болезни Альцгеймера. Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 02, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU