2019-11-13T12:10:14+03:00
Происшествия

В Воронеже разыскивают пенсионера с родинкой на щеке

Анатолий Студенкин ушел из дома 12 ноября и не вернулся
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В Воронеже начали поиски 69-летнего Анатолия Студенкина. Мужчина вышел из дома на улице Минской в неизвестном направлении во вторник, 12 ноября, около четырех часов дня, и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Рост пенсионера около 170 сантиметров. У мужчины среднее телосложение, седые коротко стриженные волосы. На щеке есть родинка.

В день исчезновения Анатолий Студеникин был одет в темно-коричневые брюки, темно-синюю куртку с отражающими полосками и черную вязаную шапку. На ногах были ботинки со светлой подошвой.

Волонтеры сообщают также, что мужчина нуждается в медицинской помощи и страдает провалами в памяти из-за болезни Альцгеймера. Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 02, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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