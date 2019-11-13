Жительница Воронежа пошла в кафе и потеряла 142 тысячи рублей
142 тысячи рублей пропали с банковской карты 44-летней жительницы Воронежа. Но эта история - не о звонке мошенников, которые представляются сотрудниками банков, а о посещении кафе.
Ночью женщина веселилась в заведении на улице Гаражный тупик (это в микрорайоне ВАИ). В это время кто-то стащил кошелек из ее сумки. Спрашивается: откуда потом злоумышленник взял пин-код для карты? Оказывается, пароль был написан на бумажке, которая лежала в том же кошельке...
Полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения. В итоге задержали 34-летнего мужчину. За кражу в таком размере ему грозит до шести лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU