Сквер у озера появится в воронежском микрорайоне Малышево в следующем году

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-13T11:02:39+03:00

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В Советском районе Воронежа в следующем году появится несколько новых скверов. О благоустройстве общественных пространств рассказал глава местной управы Олег Копытин в студии радио «Комсомольская правда» (Воронеж, 97.7 FM)

- Проводил личный прием в микрорайоне Малышево, и жители попросили обустроить территорию рядом с местным озером. Оно хоть и находится за границами района, но все же. По дороге к водоему приметили место, которое можно благоустроить, у горожан уже есть идеи на этот счет, - рассказывает Олег Юрьевич. - Управа пока что занимается оформлением зоны как общественной территории. В следующем году планируем устанавливать там оборудование и малые архитектурные формы, а осенью, если все получится, высадим деревья. Конечно, чтобы реализовать задуманное постараемся максимально получить областные и федеральные гранты.

Новые сквер в 2020-м появится и в Придонском в 2020. Жители попросили увековечить память воинов 232 стрелковой дивизии (в честь нее названа улица в микрорайоне), которая защищала Воронеж во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, в следующем году управа займется комплексным благоустройством зеленой зоны на улице Космонавтов, Бульваре Пионеров и еще нескольких местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU