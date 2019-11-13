В Воронеже открылся пункт приема старых шин

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-13T10:54:11+03:00

Если вы не хотите, чтобы ненужная шина превращалась в клумбу, можно ее сдать. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Пункт приема ненужных шин открылся на улице Витрука, 1. Отслужившие свой срок шины будут отправлять на переработку на завод в поселке Латное. Проектом занялась компания, которая производит плитку из резиновой крошки и покрытия для детских площадок.

- Прежде чем рассматривать изношенную покрышку как мусор, подумайте, сколько ресурсов и труда в ней заложено! - рассказывают в фирме. - Даже после того, как "отход" уже не может служить по прямому назначению, заложенные в сложнейшем составе резины знания и материалы всё ещё способны принести пользу - нужно лишь правильно подойти к переработке шин.

Можно бесплатно сдать и летние, и зимние покрышки. Пункт приема будет открыт и по будним дням, и по выходным. Подробное время работы можно уточнить можно по телефону +7 (473) 300-39-93.

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ИСТОЧНИК KP.RU