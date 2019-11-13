Воронежцам предлагают пройти обучение в Школе культурного волонтерства

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-13T10:41:12+03:00

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Волонтерский проект «Культурный Воронежец 2019» стартовал в начале ноября. Как отмечают организаторы, его цель - формирование сообщества активных граждан, участвующих в добровольческой деятельности в сфере культуры на территории региона.

В рамках Школы культурного волонтерства пройдут пять образовательных семинаров с экспертами на различные темы: основы волонтерской деятельности и музейного добровольчества (на примере Музея-заповедника «Дивногорье»), азы ораторского искусства, успешные технологии получения гранта на реализацию культурного проекта и семинар «Откуда брать темы. Как писать тексты, которые хотят читать». В ходе этих мастер-классов участники получат не только теоретические знания, но и выполнят практические задания. Обратную связь по качеству которых дадут приглашенные эксперты. По итогам школы добровольцы получат специальный сертификат.

Кроме того, параллельно обучению в школе волонтеры помогают организовать различные мероприятия. Например, Большой этнографический диктант, Ночь искусств, исторические лектории, кинопоказ, конкурс исследовательских работ, фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» и др. Одновременно с этим добровольцы реализуют собственные социальные проекты. Вся активность участников проекта фиксируется в баллах, дополнительно учитывается добровольческая деятельность в 2019 году, по общей сумме лучших волонтеров культуры наградят в начале декабря.

По словам организаторов, проект «Культурный воронежец 2019» позволит создать дополнительные меры поддержки добровольческой деятельности в Воронежской области. Также по итогам будет сформирован событийный календарь культурного волонтера и «народный» кадровый резерв в сфере культуры.

Запись для участия в проекте по ссылке. Программы Школы культурного волонтерства можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU