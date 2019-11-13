В Воронежской области легковушка снесла питбайк: пострадал 15-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-13T09:47:27+03:00

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В Новоусманском районе произошло ДТП с тяжелыми последствиями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области. ДТП случилось вчера, 12 ноября, примерно в 16.55.

На дороге от Новой Усмани к Сомово 15-летний подросток на питбайке (маленький кроссовый мотоцикл) выезжал с прилегающей территории. Как говорят в полиции, он не уступил дорогу автомобилю "Донинвест-Орион" ("Ситроен-Берлинго", который собирали на заводе в Таганроге). Последовал удар. Водитель мотоцикла получил травмы, его отвезли в больницу.

Всего за сутки зарегистрировано 142 ДТП, из них в Воронеже - 107, на федеральных трассах - 11, в районах области - 24. Травмы на дорогах получили 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU