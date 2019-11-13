22 взрывоопасных предмета нашли в воронежском селе

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-13T09:29:04+03:00

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В ГУ МЧС по Воронежской области сообщили об обнаружении большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Опасные находки встретились недалеко от села Сторожевое Острогожского района.

Работники аварийно-спасательной службы насчитали 22 боеприпаса: 19 разнокалиберных минометных мин, два артиллерийских снаряда и одна противопехотная граната РГД. 12 ноября все это богатство отвезли на специальный полигон, который, по совпадению, находится недалеко от села. "Взрывоопасные предметы были уничтожены", - рапортуют в ГУ МЧС.

Специалисты напоминают, что подозрительные объекты нельзя бросать ни в огонь, ни в воду. Их нельзя не только распиливать, но и просто переносить с места на место. Нашли старый боеприпас у себя в огороде? Звоните 112 и уводите людей подальше от места.

ИСТОЧНИК KP.RU